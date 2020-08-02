На Салтовке во время пожара из горящей пятиэтажки эвакуировали 10 человек

В одном из жилых домов на Салтовке произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 1 августа в 13:37 спасателям поступил вызов на пожар, который произошел в жилом 5-этажном доме на проспекте Тракторостроителей, 83в.

Возгорание было на балконе квартиры на втором этаже, там горели домашние вещи.

Площадь пожара составила около 6 кв.м.

Из-за сильного задымления других помещений пожарным пришлось эвакуировать 10 жильцов дома из соседних квартир.

В 13:50 пожар спасатели локализовали, в 14:46 он был ликвидирован.

Причина возникновения возгорания и его убытки устанавливаются.