На Салтовке во время пожара из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек (видео)

17 января 2020 г. 11:14
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16 января в 21:35 спасателям поступила информация о пожаре в жилом 5-этажном доме коридорного типа на ул. Гарибальди, 2 в Московском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в квартире на 2-м этаже горели мебель и домашние вещи на площади 40 кв.м.

Из-за сильного задымления, которое быстро распространялось на верхние этажи, спасателям пришлось срочно эвакуировать людей из опасной зоны.

Под руководством пожарных дом быстро покинули 16 человек, среди них были 4 детей. Никто из них не пострадал.

В 22:07 пожарные локализовали и в 22:58 потушили пожар.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях очевидцами.

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