На Салтовке во время пожара из многоэтажки эвакуировали 6 человек (видео)

На Салтовке накануне вечером загорелась квартира в многоэтажке.

В соцсетях появилось видео с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 октября в 22:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71 в Харькове.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в комнате квартиры на втором этаже. Кроме того, пламя через окно перекинулось на внешний блок кондиционера другой квартиры.

Из-за задымления тамбура и лестничной клетки спасателям пришлось выводить жителей других квартир.

Всего были эвакуированы 6 человек.

Жители же квартиры, где произошел пожар, успели безопасно покинуть помещение.

По информации очевидцев, данную квартиру арендовали девушки-студентки.

В 22:57 пожар локализовали, а в 23:22 полностью ликвидировали. Его площадь составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет. Причину возникновения пожара устанавливают.