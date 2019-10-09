На Салтовке во время пожара из многоэтажки эвакуировали 6 человек (видео)

На Салтовке накануне вечером загорелась квартира в многоэтажке.
В соцсетях появилось видео с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 октября в 22:34 спасателям поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71 в Харькове.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в комнате квартиры на втором этаже. Кроме того, пламя через окно перекинулось на внешний блок кондиционера другой квартиры.
Из-за задымления тамбура и лестничной клетки спасателям пришлось выводить жителей других квартир.
Всего были эвакуированы 6 человек.
Жители же квартиры, где произошел пожар, успели безопасно покинуть помещение.
По информации очевидцев, данную квартиру арендовали девушки-студентки.
В 22:57 пожар локализовали, а в 23:22 полностью ликвидировали. Его площадь составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет. Причину возникновения пожара устанавливают.