На Салтовке во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 10 человек

В Немышлянском районе Харькова накануне вечером, 8 февраля, произошел пожар в пятиэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 февраля в 17:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Балканской, 21.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в комнате и на балконе горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Отмечается, что из-за задымления лестничной клетки пожарным пришлось эвакуировать 10 жильцов верхних этажей.

В 17:30 пожар локализовали, а в 18:17 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.