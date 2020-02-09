На Салтовке во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 10 человек

09 февраля 2020 г. 11:42
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В Немышлянском районе Харькова накануне вечером, 8 февраля, произошел пожар в пятиэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 февраля в 17:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного дома на улице  Балканской, 21.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что в комнате и на балконе горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Отмечается, что из-за задымления лестничной клетки пожарным пришлось эвакуировать 10 жильцов верхних этажей.

В 17:30 пожар локализовали, а в 18:17 полностью ликвидировали.

Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

 

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