На Салтовке во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

06 февраля 2020 г. 9:55
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На Салтовке во время пожара в квартире многоэтажки погиб 67-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 5 февраля в 15:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей, 10Б.

На момент прибытия пожарных в квартире на 4-м этаже горели диван и домашние вещи на площади 2 кв.м.

Как выяснилось, во время тушения пожара погиб хозяин квартиры, мужчина 1953 года.

В 15:40 пожар был локализован, а в 15:56 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают, однако как указывается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки, мужчина погиб из-за неосторожности с огнем при курении.

 

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