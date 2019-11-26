На Салтовке во время пожара в многоэтажке погибла женщина

26 ноября 2019 г. 10:17
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25 ноября в 16:10 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом шестнадцатиэтажном дома на ул. Героев Труда, 15а в Московском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в квартире на седьмом этаже горели домашние вещи и мебель в жилой комнате.

Площадь пожара составила около 7 кв.м.

В 16:26 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 21:29 полностью ликвидировали.

На месте пожара было обнаружено тело погибшей жительницы дома, 79-летней женщины.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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