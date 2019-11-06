На Салтовке во время семейного конфликта ранили из пистолета женщину

06 ноября 2019 г. 8:20
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В Московском районе Харькова в результате семейного конфликта была ранена 48-летняя женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Родниковой произошла семейная ссора из-за раздела имущества. 

Во время конфликта 55-летний мужчина из травматического оружия выстрелил в ногу сестре. В результате женщина оказалась в больнице.

Состояние ее здоровья удовлетворительное.  

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

 

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