На Салтовке во время семейного конфликта ранили из пистолета женщину

В Московском районе Харькова в результате семейного конфликта была ранена 48-летняя женщина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 ноября в 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Родниковой произошла семейная ссора из-за раздела имущества.

Во время конфликта 55-летний мужчина из травматического оружия выстрелил в ногу сестре. В результате женщина оказалась в больнице.

Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.