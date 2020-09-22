На Салтовке водитель Волги вылетел с дороги из-за плохого самочувствия

Накануне на улице Дружбы Народов, 231А врезался в дерево ГАЗ 3102: с травмами водителя доставили в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, во время движения 59-летний водитель почувствовал себя плохо, потерял управление и допустил наезд на препятствие.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло ночью в Балаклее – в 01:40 водитель мотоцикла Forte Power & Sport не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Байк упал, а 25-летний водитель с травмами отправился с больницу.

Обстоятельства аварий устанавливаются. Уголовные производства открыты по ст.286 УК Украины.