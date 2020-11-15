На Салтовке возле автозаправки загорелся автомобиль (видео)

На Салтовке возле автозаправки сегодня, 15 ноября, утром загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 7:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре вблизи АЗС «Motto», которая находится на ул. Ак. Павлова, 130-а. Там горел автомобиль «Шевролет Авео» 2007 года выпуска.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек и частично - салон автомобиля на площади 4 кв.м.

Видео с места происшествия, снятое очевидцами, было опубликовано в соцсетях.

В 7:40 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 08:15 полностью ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.