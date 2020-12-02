На Салтовке возле кафе мужчину насмерть придавило уличным холодильником

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства смерти неизвестного мужчины на Салтовке.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, вчера, 1 декабря, на террасе одного из неработающих кафе на улице Героев Труда нашли мертвого мужчину, лежащего на земле и придавленного холодильником.

Соответствующее фото с места происшествия было также опубликовано в соцсетях.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 декабря около 10:50 в полицию поступило сообщение о том, что на террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

По данным полиции, вероятно, погибший хотел совершить кражу холодильника.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Личность погибшего и все обстоятельства происшествия устанавливаются.