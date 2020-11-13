На Салтовке возле многоэтажки горел автомобиль

На Салтовке накануне вечером загорелся автомобиль, который припаркован во дворе многоэтажки.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 ноября в 23:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что вблизи жилой многоэтажки на ул. Героев Труда, 46 горит автомобиль «HYUNDAI Tucson» 2008 г.в.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек и частично - салон автомобиля на площади 4 кв.м.

В 23:44 пожар локализовали, а в 00:30 полностью ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.