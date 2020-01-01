На Салтовке возле многоэтажки нашли тело молодой женщины.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина выпала из окна.

По информации отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Валентиновской поступило в полицию 1 января около 4:40.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований