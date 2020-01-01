На Салтовке возле многоэтажки нашли тело молодой женщины

01 января 2020 г. 16:12
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На Салтовке возле многоэтажки нашли тело молодой женщины.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, женщина выпала из окна.
По информации отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Валентиновской поступило в полицию 1 января около 4:40.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
  Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований

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