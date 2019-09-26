На Салтовке возле многоэтажки ночью горел автомобиль, еще два - повреждены

26 сентября в 3:15 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ford Fusion» 2015 года выпуска, который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Валентиновской, 23-В на Салтовке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены моторный отсек и салон автомобиля на площади около 5 кв.м.

Кроме того, огонь повредил еще 2 автомобиля: «Volkswagen Passat» и «Аudi А4", на которых оплавились бампера и фары.

В 3:29 пожар спасатели локализован, а в 03:35 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.