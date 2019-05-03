На Салтовке возле многоэтажки ночью горели автомобили

3 мая в 2:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Mersedes», припаркованном во дворе у шестнадцатиэтажки на ул. Амосова, 7 в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горели моторный отсек и частично кузов автомобиля «Mersedes Benz» 1995 года выпуска.

Кроме того, огонь частично перекинулся еще на две машины.

В автомобиле ВАЗ 2104 2002 года выпуска горел салон и кузов, а в автомобиле «Chery Amulet» 2008 года выпуска поплавился задний бампер.

Общая площадь пожара составила около 5 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали возгорание уже в 02:40 и ликвидировали в 3:29.

Причину возникновения пожара выясняют.