 

На Салтовке возле многоэтажки сгорел автомобиль

28 октября 2019 г. 18:05
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В Харькове во дворе вблизи жилой многоэтажки на Салтовке горел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 октября в 6:53  спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Jetta» 2017 г.в., который был припаркован во дворе возле многоэтажного жилого дома по ул. Бучмы, 46-В.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль на площади около 6 кв.м.

В 7:04 пожар локализовали, а в 7:21 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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