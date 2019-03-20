На Салтовке возле жилого дома обнаружили мину

20 марта 2019 г. 10:52
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19 марта в 09:55 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской на расстоянии около 200 метров от жилого дома люди обнаружили ржавую мину. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. 

До вывоза мины в безопасное место полицейские организовали охрану места происшествия. 

Эвакуацию населения и отвод транспорта не проводили.

Также в 16:12 на неиспользуемых путях отстоя на территории моторвагонного депо в Люботине слесарь обнаружил два корпуса гранат «РГД» и отдельно от них два запала. 

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. 

Обнаруженное правоохранители изъяли и направили на исследование.

Информация о событиях внесена в Журналов единого учета районных отделов полиции. 

Все обстоятельства событий сейчас устанавливаются. 

 

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