На Салтовке возле жилого дома обнаружили мину

19 марта в 09:55 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской на расстоянии около 200 метров от жилого дома люди обнаружили ржавую мину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

До вывоза мины в безопасное место полицейские организовали охрану места происшествия.

Эвакуацию населения и отвод транспорта не проводили.

Также в 16:12 на неиспользуемых путях отстоя на территории моторвагонного депо в Люботине слесарь обнаружил два корпуса гранат «РГД» и отдельно от них два запала.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Обнаруженное правоохранители изъяли и направили на исследование.

Информация о событиях внесена в Журналов единого учета районных отделов полиции.

Все обстоятельства событий сейчас устанавливаются.