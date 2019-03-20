На Салтовке возле жилого дома обнаружили мину

19 марта в 09:55 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской на расстоянии около 200 метров от жилого дома люди обнаружили ржавую мину.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
До вывоза мины в безопасное место полицейские организовали охрану места происшествия.
Эвакуацию населения и отвод транспорта не проводили.
Также в 16:12 на неиспользуемых путях отстоя на территории моторвагонного депо в Люботине слесарь обнаружил два корпуса гранат «РГД» и отдельно от них два запала.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Обнаруженное правоохранители изъяли и направили на исследование.
Информация о событиях внесена в Журналов единого учета районных отделов полиции.
Все обстоятельства событий сейчас устанавливаются.