На Салтовке выбросилась из окна многоэтажки пожилая женщина

На Салтовке сегодня утром 80-летняя женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры.

Полиция выясняет все обстоятельства гибели пенсионерки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Амосова поступила в полицию 15 мая около 10:10 от сына погибшей. Мужчина сообщил, что утром пенсионерка не вышла из комнаты. Ее тело он обнаружил под окном на крыше пристройки.

Информация о событии зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.