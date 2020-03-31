На Салтовке задержали грабителей, которые отобрали у женщины сумку с крупной суммой денег

31 марта 2020 г. 15:25
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В Харькове правоохранители задержали троих грабителей, которые на улице выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой было около 115 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, преступление произошло 30 марта около 12:00 по улице Мира в Индустриальном районе Харькова. С места происшествия злоумышленники уехали на такси. 

По городу сразу было введен полицейский план «Спираль». 

«Через несколько часов по проспекту Тракторостроителей патрульные полицейские по ориентировке обнаружили автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. В транспортном средстве находились 35-летний и двое 36-летних граждан Азербайджана», - рассказал временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александр Свиридов. 

Полицейские провели осмотр автомобиля и изъяли вещественные доказательства. Автомобиль помещен на штрафплощадку. 

Следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Им грозит до 6 лет заключения. 

Сейчас задержанные помещены в изолятор временного содержания.

 

Видео: 

У Харкові поліція оперативно затримала групу грабіжників

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