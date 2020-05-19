На Салтовке задержали грабителя

19 мая 2020 г. 18:31
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На Салтовке задержали грабителя

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 16:50 по улице Леся Сердюка злоумышленник выхватил из рук 34-летней женщины телефон и скрылся.

Потерпевшая обратилась в полицию. Женщина предоставила приметы мужчины и сообщила, что он убежал в сторону Большой Даниловки.

Во время оперативной отработки территории вблизи места происшествия полицейские обнаружили и задержали мужчину, на которого указала заявительница. Им оказался 33-летний мужчина, у него изъяли мобильный телефон потерпевшей.

Следователем Киевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному злоумышленнику.

 

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