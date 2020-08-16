На Салтовке задержали мужчину, который на улице приставал к ребенку

На Салтовке неизвестный мужчина посреди улицы приставал к ребенку.

Как сообщают пользователи соцсетей, вчера вечером на улице Гвардейцев-Широнинцев неизвестный мужчина приставал с поцелуями к 9-летней девочке и просил ее обнять его.

Также в соцсетях было опубликовано фото задержанного злоумышленника и видео с места инцидента.

В полиции данную информацию подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 15 августа в 22:00 в Московский отдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что к нему обратилась за помощью женщина.

По ее словам, неизвестный мужчина приставал к ее ребенку и просил, чтобы она его обняла.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там его опросили и затем отпустили.

Сейчас проверка данного факта продолжается.