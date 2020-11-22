На Салтовке задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения в магазине

22 ноября 2020 г. 15:35
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В Харькове патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к разбойному нападению,  которое произошло накануне, 21 ноября, в магазине на Салтовке.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, 21 ноября правоохранители получили вызов в магазин на улицу Владислава Зубенко.

По предварительной информации, в магазин зашел мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он завладел денежными средствами из кассы и блоком сигарет, после чего скрылся с места преступления.

«Благодаря видео с камер наблюдения удалось установить, что мужчина скрылся с места на автомобиле ВАЗ черного цвета. Весь личный состав получил ориентировку на поиск автомобиля и водителя», - рассказали в полиции.

Сегодня на проспекте Юбилейном патрульные заметили похожее по описанию авто, которое остановилось возле одного из жилых домов. В автомобиле находился водитель, который также соответствовал описанию злоумышленника.

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

При осмотре автомобиля следователи обнаружили и изъяли вещи, в которых, вероятно, задержанным и было совершено разбойное нападение.

Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

 

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