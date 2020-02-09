На Салтовке загорелась квартира: на месте работают пожарные (видео)

Сегодня, 9 февраля, вечером, около 16:30, в районе Журавлевки произошел пожар в многоэтажке, расположенной на улице Новоалександровской, 54-А.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Также опубликованы фото и видео с места ЧП.
Как сообщается, возгорание началось в квартире, расположенной на последнем этаже, возникла угроза возгорания крыши дома.
Из-за сильного задымления жильцов верхних этажей эвакуировали на улицу.
Также сообщается о том, что в результате пожара пострадал мужчина. Он получил ожог лица.
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пострадавший - хозяин квартиры.
Мужчина рассказал, что принес домой автоаккумулятор, чтобы его зарядить, однако он вспыхнул.
Сейчас на месте пожара работают несколько отделений ГСЧС.
В 17:25 пожар спасатели локализовали, идет его ликвидация.