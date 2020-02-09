На Салтовке загорелась квартира: на месте работают пожарные (видео)

09 февраля 2020 г. 18:58
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Сегодня, 9 февраля, вечером, около 16:30, в районе Журавлевки произошел пожар в многоэтажке, расположенной на улице Новоалександровской, 54-А.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликованы фото и видео с места ЧП.

Как сообщается, возгорание началось в квартире, расположенной на последнем этаже, возникла угроза возгорания крыши дома.

Из-за сильного задымления жильцов верхних этажей эвакуировали на улицу.

Также сообщается о том, что в результате пожара пострадал мужчина. Он получил ожог лица.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пострадавший - хозяин квартиры.

Мужчина рассказал, что принес домой автоаккумулятор, чтобы его зарядить, однако он вспыхнул. 

Сейчас на месте пожара работают несколько отделений ГСЧС.

В 17:25 пожар спасатели локализовали, идет его ликвидация.

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