На Салтовке загорелось грузовое такси (видео)

Сегодня, 10 августа, днем в одном из дворов Салтовки сгорел автомобиль грузового такси «ГАЗель», который был припаркован возле жилого дома 48-А по улице Героев Труда.
Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.
Соответствующее видео с места пожара опубликовано в одной из харьковких групп.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые локализовали пламя, а затем потушили.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Харькове во дворе на Салтовке сгорело грузовое такси pic.twitter.com/c0YdK7ho1Z
— glavnoe.ua (@glavnoe_ua) August 10, 2019