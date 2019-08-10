 

На Салтовке загорелось грузовое такси (видео)

10 августа 2019 г. 16:44
Источник: Главное
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Сегодня, 10 августа, днем в одном из дворов Салтовки сгорел автомобиль грузового такси «ГАЗель», который был припаркован возле жилого дома 48-А по улице Героев Труда.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.

Соответствующее видео с места пожара опубликовано в одной из харьковких групп.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые локализовали пламя, а затем потушили.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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