На Салтовке загорелось грузовое такси (видео)

Сегодня, 10 августа, днем в одном из дворов Салтовки сгорел автомобиль грузового такси «ГАЗель», который был припаркован возле жилого дома 48-А по улице Героев Труда.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.

Соответствующее видео с места пожара опубликовано в одной из харьковких групп.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые локализовали пламя, а затем потушили.

Обстоятельства происшествия выясняются.