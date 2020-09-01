На Салтовке женщина покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 12 этажа

01 сентября 2020 г. 14:47
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Сегодня, 1 сентября, на улице Гвардейцев Широнинцев произошло ЧП - женщина выпрыгнула из окна 12 этажа. Об этом первыми сообщили очевидцы в одном из харьковских телеграм-каналов.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, информация о происшествии в дежурную часть отдела полиции поступила около 13:00. Полицейские обнаружили на земле возле многоэтажки тело женщины, на вид 30 лет. По словам очевидцев, это местная жительница.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности погибшей, а также всех обстоятельств происшествия.

 

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