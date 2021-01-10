На Салтовке женщина выпрыгнула из окна многоэтажки и разбилась насмерть (видео18+)

10 января 2021 г. 18:22
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На проспекте Юбилейном,87 сегодня, 10 января, днем выпрыгнула из окна многоэтажного дома и разбилась насмерть 89-летняя женщина.

Об этом первыми сообщили очевидцы в соцсетях, где были опубликованы фото и видео с места происшествия.

По их словам, все произошло на глазах у детей, гуляющих в тот момент во дворе.

Полиция проводит проверку по факту смерти пенсионерки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пожилая женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки, и скончалась до приезда врачей.

Тело погибшей сейчас направлено в морг.

Информация о происшествии внесена правоохранителями в Единый учет событий и происшествий.

 

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