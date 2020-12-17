На Салтовке женщине подожгли автомобиль

На Салтовке в Московском районе города сегодня под утро загорелся автомобиль «Audi», который принадлежит 28-летней женщине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 17 декабря в 4:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что на парковке клуба неизвестный мужчина возле дома № 56 на проспекте Юбилейном поджег автомобиль. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сумма ущерба устанавливается.

Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля и личность злоумышленника.