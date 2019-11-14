На салтовском рынке обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, подозреваемый задержан

14 ноября 2019 г. 15:17
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Правоохранители задержали 53-летнего харьковчанина за покушение на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, от прохожего в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома 105 на проспекте Тракторостроителей конфликтуют граждане.  

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки. По словам 39-летнего пострадавшего, телесные повреждения ему нанес малознакомый мужчина, с которым он находился в неприязненных отношениях.

Полицейские выяснили, что на территории рынка между потерпевшим и злоумышленником произошла внезапная ссора, во время которой оппонент ударил ножом несколько раз мужчину в  туловище. Потерпевшего доставили в больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное. 

В течение нескольких часов правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 

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