На Салтовском Шоссе иномарка протаранила припаркованный Ланос: водителя Деу выбросило из машины

05 января 2020 г. 10:39

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