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На Салтовском Шоссе иномарка протаранила припаркованный Ланос: водителя Деу выбросило из машины
05 января 2020 г. 10:39
Раздел:
Происшествия
Теги:
дтп
Салтовское шоссе
Деу
Фольксваген
нетрезвый водитель
пострадавший
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