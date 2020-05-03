На Салтовском Шоссе возле многоэтажки ночью горели автомобили

03 мая 2020 г. 12:15
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Сегодня ночью в Немышлянском районе Харькова загорелись два легковых автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре напротив жилой многоэтажки на Салтовском Шоссе, 246-а в Харькове поступила спасателям 3 мая в 2:44.

Там возле дома горел автомобиль «Honda Civic» 2008 года выпуска, и «Honda Civic» того же года выпуска.

В первом автомобиле огонь охватил салон и моторный отсек. В другом автомобиле пламенем  повреждена задняя часть.

Общая площадь пожара составляла около 0,5 кв.м.

В 2:58 спасатели локализовали огонь и 3:31 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания выясняется.

 

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