На салтовской остановке обнаружили мертвого мужчину

На Салтовке в 602 мкрн на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину, лежащего на скамейке.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По предварительной информации очевидцев, умерший - парень цыганской национальности, и на теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области груди.

Также опубликованы фото с места происшествия.

Однако как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, на теле мужчины 1986 года рождения, в частности, на руках обнаружены многочисленные следы от старых и свежих инъекций.

Признаков насильственной смерти на теле умершего предварительно правоохранители не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть".

На месте работают полицейские.

Подробности выясняются.