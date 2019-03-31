На салтовской остановке обнаружили мертвого мужчину

На Салтовке в 602 мкрн на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину, лежащего на скамейке.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
По предварительной информации очевидцев, умерший - парень цыганской национальности, и на теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области груди.
Также опубликованы фото с места происшествия.
Однако как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, на теле мужчины 1986 года рождения, в частности, на руках обнаружены многочисленные следы от старых и свежих инъекций.
Признаков насильственной смерти на теле умершего предварительно правоохранители не обнаружили.
Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть".
На месте работают полицейские.
Подробности выясняются.