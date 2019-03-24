На салтовской остановке ранили ножом харьковчанина

23 марта около 21:30 в полицию поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта по улице Натальи Ужвий неизвестный ранил ножом 37-летнего харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости доставили в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Салтовки. Он пояснил, что во время ссоры с ранее незнакомым ему человеком он достал нож и нанес потерпевшему два удара в область живота.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.