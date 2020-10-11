На Северной Салтовке горела квартира в многоэтажке: один человек погиб, более тридцати - эвакуировали

В Киевском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в многоэтажке, во время которого один человек погиб, а 33 человека пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 10 октября в 19:22 спасателям поступило сообщение о пожаре на первом этаже в двенадцатиэтажное жилом доме на улице Кричевского, 39.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв.м.

Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей всего подъезда. Всего под наблюдением спасателей успешно эвакуировались на свежий воздух 33 человека.

Однако во время проведения разведки в горящей квартире пожарные обнаружили тело погибшего 51-летнего мужчины - ее владельца.

В 19:49 пожар локализовали и в 20:38 ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.