На северо-востоке Турции с гор сошли селевые потоки: четыре человека погибли

23 августа 2020 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Из-за схождения селевых потоков на северо-востоке Турции в провинции Гиресун погибли четыре человека. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу в воскресенье, 23 августа.

"Четыре человека погибли, еще известно о 11 пропавших. 133 человека удалось спасти. 118 сельских дорог перекрыты. Кроме того, есть села, о ситуации в которых информации нет", – сообщил министр, прибывший на место стихийного бедствия.

В поисково-спасательных работах задействовано 423 спасателя, 153 единицы техники.

Селевые потоки вызвало значительное количество осадков в регионе.

Метеорологи сообщают об опасности новых схождений, поскольку по прогнозу дожди будут продолжаться.

 

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