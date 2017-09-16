На Шри-Ланке крокодил убил журналиста

16 сентября 2017 г. 19:59
Источник: УНИАН
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Кроокодил затащил в воду 24-летнего Пола Макклина, когда тот мыл руки в реке возле курорта Аругам-Бей.

На Шри-Ланке в результате нападения крокодила умер журналист британского издания Financial Times.

Животное затянуло в воду 24-летнего Пола Макклина, когда тот мыл руки в реке возле курорта Аругам-Бей.

Редактор Financial Times Лионель Барбер назвал Пола Макклина выдающимся молодым журналистом с большим будущим.

Позже газета выпустила официальное заявление, в котором было сказано: "Наши сердца разбиты из-за трагической и несвоевременной гибели одного из наших журналистов, Пола Макклина. Он был талантливым и ценным членом нашей команды с яркой карьерой, которая его ждала".

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