На штрафплощадке в Киеве загорелись около 20 автомобилей

05 мая 2018 г. 15:46
Источник: РБК Украина

На открытой штрафной площадке в Голосеевском районе Киева загорелись около 20 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Автомобили горят на штрафплощадке на Столичном шоссе.

Сообщается, что в 13:19 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар.

На место инцидента направили спасателей.

"Пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 20 автомобилей. В 14:08 пожар был локализован. Сейчас ликвидация возгорания продолжается. На месте происшествия работает 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава", - говорится в сообщении.
 

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