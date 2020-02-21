На скоростной трассе Skoda снесла отбойник: машина уничтожена, водитель и пассажир – живы

Сегодня, 21 февраля, около 6 часов утра на трассе Харьков-Красноград-Перещепино возле поселка Добренькая Красноградского района автомобиль Skoda Octavia врезался в металлический отбойник.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 19-летний водитель автомобиля, двигаясь в направлении Днепра, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП 19-летний пассажир получил легкие телесные повреждения и был доставлен на обследование в харьковскую больницу. Водителю медпомощь не потребовалась.

Информация зарегистрирована в Красноградском ОП. Обстоятельства устанавливаются.