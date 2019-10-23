 

На стадионе "Металлист" во время футбольного матча на поле выбежали двое мужчин

23 октября 2019 г. 8:46
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Во время футбольного матча, который проходил вчера в Харькове, двое мужчин выбежали на поле. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, инцидент произошел на стадионе "Металлист" во время матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).  

Нарушителями оказались 21-летние жители Донецкой области.

Полицейские составили в отношении их административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

 

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