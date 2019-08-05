 

На станции метро "ХТЗ" из-за неработающих терминалов образовались очереди

05 августа 2019 г. 11:53
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Сегодня, 5 августа, утром на станции метро "ХТЗ" не работали два терминала пополнения счета карточек метрополитена.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, из-за этого возле автоматов по продаже талонов сразу образовалась огромная очередь. При этом многим пассажирам метро, не имеющим мелких купюр, негде было разменять деньги для автомата.

«Подхожу в дежурной по станции и даже рта не успела открыть о не работающих терминалах, как вышел ко мне охранник, грудь вперед и гордо объявил: «Терминалы не работают, покупайте билеты». На вопрос, где мне разменять крупную купюру – ответ: «Это не мое дело». И это уже не первый случай, когда час пик, люди бегут га работу, а терминалы не работают», - отмечает харьковчанка.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, это произошло в связи с тем, что терминалы на станции были переполнены купюрами и не могли принимать новые.

После приезда специалистов, которые провели выемку средств и перезагрузили терминалы, в 9.30 они вновь начали работать.

 

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