 

На стоянке гаражного кооператива сгорел Audi (фото)

11 июля 2019 г. 11:56

12 июля в 3:24 поступило сообщение о пожаре, который произошел на открытой стоянке гаражного кооператива по улице О.Яроша, 33.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, там горел автомобиль Audi Q3 2015 года выпуска. К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в машине горел моторный отсек на площади около 2 кв. метров.

В 3:38 пожар был локализован, в 05:00 полностью ликвидирован. Другие машины не пострадали.

 Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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