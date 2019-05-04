На стоянке в Индустриальном районе сгорели авто: подробности от полиции

04 мая 2019 г. 13:44

Пожар произошел 4 мая около 5:00 на улице Сергея Грицевца возле жилого дома на неохраняемой стоянке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и пожарные. Установлено, что огнем были повреждены две иномарки «Chevrolet» 37-летнего жителя города и авто «Hyundai» 40-летней харьковчанки.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Сумма нанесенного ущерба и причины возгорания сейчас устанавливаются.

Пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.