На стоянке в Индустриальном районе сгорели авто: подробности от полиции

Пожар произошел 4 мая около 5:00 на улице Сергея Грицевца возле жилого дома на неохраняемой стоянке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и пожарные. Установлено, что огнем были повреждены две иномарки «Chevrolet» 37-летнего жителя города и авто «Hyundai» 40-летней харьковчанки.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Сумма нанесенного ущерба и причины возгорания сейчас устанавливаются.

Пострадавших нет.