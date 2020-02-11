На Сумской горела многоэтажка: жильцов эвакуировали

11 февраля в 7:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в подъезде под лестничной клеткой на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: Харьков, ул. Сумская, 124. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия сразу прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных под лестничной клеткой на первом этаже горел бытовой мусор и строительные отходы на площади 5 кв.м.

Из-за сильного задымления, которое распространилось на всю лестничную клетку и грозило жителям квартир, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и провели эвакуацию людей наружу.

Так, сотрудники ГСЧС с помощью триколинной лестницы со второго этажа спасли двух человек: женщину 1978 года рождения и ее несовершеннолетнего сына 2004 года рождения.

Из другой квартиры также был эвакуирован мужчина 1976 года рождения.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась беременная женщина 1991 г.р., которая надышалась дымом.

Ее немедленно госпитализировали в больницу для проведения обследования.

В 8:05 пожар был локализован и в 08:53 ликвидирован полностью.

Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить значительное распространение пламени, а главное - спасти людей.

Причина возникновения пожара устанавливается.