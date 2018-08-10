На Сумской под колеса авто попали две женщины

Сегодня в 13-30 на улице Сумской-64 автомобиль Mazda сбил переходившую проезжую часть женщину - о ДТП сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным патрульных, пострадавшая была госпитализирована до прибытия полиции на место.

По информации, которая поступила позже из "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", с места аварии в больницу были доставлены две женщины - 38 и 59 лет.

Также медпомощь на месте ДТП была оказана водителю автомобиля Mazda, в этом случае госпитализация не требовалась.

В обстоятельствах наезда на пешеходов разбирается следственно-оперативная группа.