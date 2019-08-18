 

На свадьбе в Афганистане прогремел взрыв: 63 погибших

18 августа 2019 г. 10:00
Источник: РБК-Украина
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В результате взрыва на праздновании свадьбы в Кабуле (Афганистан), который произошел в субботу, 17 августа, погибли 63 человека и еще более 180 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими, взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника. Пока ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Жертвами взрыва стали по меньшей мере 63 человека, также сейчас есть информация о минимум 182 пострадавших в результате происшествия.

Отметим, что  вчера, 17 августа, террорист-смертник подорвал себя на праздновании свадьбы в афганском городе Кабул. Тогда речь шла о десятках погибших и о таком же количестве пострадавших, однако точного числа никто не называл. Всего в момент взрыва на свадьбе находились около 1200 человек.

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