На тепловой электростанции под Харьковом ночью произошел пожар

13 декабря 2020 г. 10:12
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В Змиевском районе Харьковской области сегодня ночью произошел пожар на ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании  на энергоблоке №9, корпус Б, который находится на ул. Балаклейское шоссе, 2 в селе Слобожанское, поступила спасателям 13 декабря в 1:04.

Прибывшие на место подразделения ГСЧС установили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, а также произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08:36. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются. 

 

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