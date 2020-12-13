На тепловой электростанции под Харьковом ночью произошел пожар

В Змиевском районе Харьковской области сегодня ночью произошел пожар на ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о возгорании на энергоблоке №9, корпус Б, который находится на ул. Балаклейское шоссе, 2 в селе Слобожанское, поступила спасателям 13 декабря в 1:04.

Прибывшие на место подразделения ГСЧС установили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, а также произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08:36. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.