 

На территории психиатрической больницы изнасиловали харьковчанку

26 сентября 2019 г. 12:08
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На территории психиатрической больницы в Московском районе изнасиловали харьковчанку. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 25 сентября около 23:00 обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что во время распития алкогольных напитков на территории больницы ее изнасиловал сосед.

За совершение преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего безработного харьковчанина.

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения. 

 

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