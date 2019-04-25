На территории школы нашли старую минометную мину

25 апреля 2019 г. 14:21
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24 апреля спасателям поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории общеобразовательной школы № 68 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, опасный предмет нашел персонал школы во время уборки прилегающей территории на расстоянии 150 метров от здания учебного заведения.

К месту происшествия немедленно прибыл специалист ГСЧС для идентификации вероятного взрывоопасного предмета. Им было установлено, что это минометная мина времен Второй мировой войны калибром 82 мм.

Место находки было взято под охрану и вызваны пиротехники. Они изъяли мину, которая лежала прямо на поверхности земли под лозой дикого винограда, и уничтожили ее на специальном полигоне за пределами города.

Кроме того, была проведена проверка прилегающей территории на наличие других опасных предметов, которых в конце концов не нашли.

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