На территории школы обнаружили труп: устанавливается личность погибшего

22 декабря 2018 г. 10:08
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Тело умершего у школы на улице Светлой обнаружили cегодня утром, 22 декабря. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По данным полиции, информация о ЧП поступила от прохожих. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Умершему на вид 30-35 лет. На лице в районе брови эксперты обнаружили незначительные следы крови, которые мужчина, вероятно, получил при падении с высоты собственного роста. У тела находился ноутбук. 

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Проводятся следе действия по установлению личности погибшего, причин его смерти и всех обстоятельств происшествия.

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