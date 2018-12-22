На территории школы обнаружили труп: устанавливается личность погибшего

Тело умершего у школы на улице Светлой обнаружили cегодня утром, 22 декабря.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По данным полиции, информация о ЧП поступила от прохожих. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Умершему на вид 30-35 лет. На лице в районе брови эксперты обнаружили незначительные следы крови, которые мужчина, вероятно, получил при падении с высоты собственного роста. У тела находился ноутбук.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.