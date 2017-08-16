На территории Журавлевского гидропарка горел камыш

16 августа 2017 г. 18:36
Автор: Александр Ронжеренко
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Клубы дыма, поднимающегося в небо в районе журавлевского гидропарка сегодня стали одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. Пользователи делились фото и видео и решали что же именно там может гореть.
Сергей Букреев работает в гидропарке. Уверен, причиной пожара стал выброшенный кем-то окурок или костер, оставленный без присмотра, а жаркая погода поспособствовала возгоранию.
Сергей Букреев, сотрудник гидропарка

Камыш загорелся. Видать, кто-то или бычок кинул, или, ну, что-то такое. Загорелся камыш. Выгорел, он уже вперемешку растёт с зеленым. Просто выгорел сухой, который вперемешку был с зеленым камышом. Загорелся сухой камыш. Ну, выгорел сухой и всё. И, там, ничего такого опасного не было. Просто ветер способствовал этому.

Сергей уверяет, огонь опасности не представлял. Да и перекинуться на ближайшие постройки пламя не успело. Между тем, в главном управлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что вызовов по факту пожара на Журавлевке к ним не поступало.

Видео: 

Jyravlevka Ronzerenko avi

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