На территории Журавлевского гидропарка горел камыш

Клубы дыма, поднимающегося в небо в районе журавлевского гидропарка сегодня стали одной из главных тем обсуждения в социальных сетях. Пользователи делились фото и видео и решали что же именно там может гореть.

Сергей Букреев работает в гидропарке. Уверен, причиной пожара стал выброшенный кем-то окурок или костер, оставленный без присмотра, а жаркая погода поспособствовала возгоранию.

Сергей Букреев, сотрудник гидропарка

Камыш загорелся. Видать, кто-то или бычок кинул, или, ну, что-то такое. Загорелся камыш. Выгорел, он уже вперемешку растёт с зеленым. Просто выгорел сухой, который вперемешку был с зеленым камышом. Загорелся сухой камыш. Ну, выгорел сухой и всё. И, там, ничего такого опасного не было. Просто ветер способствовал этому.

Сергей уверяет, огонь опасности не представлял. Да и перекинуться на ближайшие постройки пламя не успело. Между тем, в главном управлении ГСЧС в Харьковской области сообщили, что вызовов по факту пожара на Журавлевке к ним не поступало.