На салтовской трамвайной остановке умер мужчина

Сегодня утром, 16 сентября, на трамвайной остановке возле перекрестка улицы Краснодарской и проспекта Тракторостроителей умер мужчина.

Фото с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины в возрасте около 60 лет без признаков жизни поступила в полицию 16 сентября около 6:30.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили, что мужчине стало плохо с сердцем, и он скончался до приезда скорой помощи.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.