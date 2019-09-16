На салтовской трамвайной остановке умер мужчина

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16 сентября 2019 г. 11:44
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Сегодня утром, 16 сентября,  на трамвайной остановке возле перекрестка улицы Краснодарской и проспекта Тракторостроителей умер мужчина.

Фото с места происшествия было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины в возрасте около 60 лет без признаков жизни поступила в полицию 16 сентября около 6:30.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно выяснили, что мужчине стало плохо с сердцем, и он скончался до приезда скорой помощи.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация зарегистрирована в Немышлянском отделе полиции.

 

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