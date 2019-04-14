На трассе «Харьков - Ахтырка» водитель врезался в столб

14 апреля 2019 г. 15:49
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ДТП произошло 13 апреля в 20:48 на трассе «Харьков - Ахтырка» в Дергачевском районе области. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в селе Двуречный Кут автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб.

На месте происшествия было установлено, что 36-летний водитель двигался на автомобиле в направлении города Ахтырка и, совершая обгон, не справился с управлением.

В результате совершил наезд на препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По адресу работала следственно-оперативная группа.

Авто поставлено на штрафплощадку Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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